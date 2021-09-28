Страшная трагедия всколыхнула жителей Полтавской области, в одночасье погибли трое мужчин

Инцидент произошел 25 сентября у гидроэлектростанции в Миргородском районе. Возле села Великие Сорочинцы втомобиль Lada Priora ушел под воду в речке Псел, из четырех мужчин удалось спастись только одному, вовремя выскочившему из машины.

Подробности рассказали в полиции. На следующий день после трагедии водолазы вытащили авто из воды.

Установлены личности погибшего водителя и двух пассажиров. Все трое - жители Великих Сорочинцев возрастом 29, 55 и 57 лет. 49-летний спасшийся не хочет говорить о случишемся, заверяя, что ничего не помнит.

Удалось выяснить, что мужчины помогали самому младшему ремонтировать дом. У него осталась жена, а у двух других дети.

Позднее в Сети появились кадры, заснятые камерой наружного виденаблюдения, на которых видно, как Lada Priora съехала с дороги на зеленую зону, остановилась на некоторое время, а потом покатилась с пригорка в воду (момент утопления оказался за кадром).

Местные жители говорят, слышали, как сигналил водитель.

"Плач и вой было слышно по всему селу. Это очень большое горе. Мужчина, которому удалось спастись, подробностей не рассказывает. Говорит, что ничего не помнит", - говорит односельчанка погибших в комментарии "Обозревателю"

Полиция по факту открыла уголовное производство.

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