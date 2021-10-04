Подробности происшествия на украинской трассе сейчас выясняются
3 октября, около 14:40 рейсовый автобус двигался по маршруту Запорожье-Никополь. В районе села Гарбузовка водитель не справился с управлением, из-за чего автобус слетел в кювет.
Об этом в Facebook сообщил Александр Пичурин и опубликовал фото с места аварии.
По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность транспортного средства. В салоне автобуса в момент аварии находилось около 10 людей, среди пострадавших есть двое детей.
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Как сообщает издание Обозреватель, у автобуса лопнули листы передней рессоры, из-за чего сместилась передняя балка. Потом автобус потерял управление и выехал на встречку, и потом слетел в кювет.
Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
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