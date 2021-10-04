Мужчина ждал на остановке маршрутку и разговаривал по телефону, через мгновение он стал жертвой пьяной компании.

На остановке общественного транспорта в поселке Торчин Волынской области несколько пьяных мужчин жестоко избили ветерана АТО.

Об этом рассказала жительница города Иванка Улитовская социальной группе "Торчин SOS" в Facebook.

По ее словам, участник АТО стоял на остановке и ждал маршрутку, никого не трогая. Он говорил по телефону. К бойцу стали приставать пьяные парни и тот попросил их вести себя спокойней. Вместо того, чтобы утихнуть молодчики разбушевались и начали жестоко избивать военного.



Прохожие пытались заступиться, но поскольку нападающих было много, никто не взялся физически им препятствовать.

Пострадавшему сильно разбили лицо, но он сумел самостоятельно подняться на ноги. Свидетели вопиющего инцидента экстренно вызвали полицию и скорую на место происшествия.

"Возмущение просто не имеет границ … Не могу, чтобы не поделиться с вами своим возмущением. Не знаю чем дальше закончится вся эта ситуация, но хочу, чтобы вы все знали наших местных "героев" в лицо", – заключила автор публикации.

Напомним, дома украинца ждали жена и дочь: вражеская пуля настигла 24-летнего защитника.

Как сообщала Politeka, жизнь бойца ВСУ трагически оборвалась на фронте: "Светлая и вечная память Герою".

Также Politeka писала, что украинских защитников атаковали на Донбассе, пули забрали жизнь бойца ВСУ: что известно о трагедии.