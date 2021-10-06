Тело парня было обнаружено очевидцами возле общежития, где он проживал.

5 октября в Черновцах посреди улицы нашли мертвым 21-летнего гражданина Индии. Позже стало известно, что он студент и учился в одном из местных вузов.

Об этом информирует "Униан" со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции на Буковине.

О смерти иностранца правоохранителям в вечернее время сообщил диспетчер службы экстренной медицинской помощи. Он уточнил, что видимых признаков насильственной смерти на теле молодого человека не было. Сейчас проводится экспертиза.

«Личность умершего установили, им оказался иностранный студент 2000 года рождения», – уточнила пресс-секретарь ГУНП в области Каролина Марышева.

Врачи экстренной помощи выехали на место происшествия и им оставалось лишь констатировать смерть иностранца и заявить об этом в полицию.

УНН со ссылкой на очевидцев пишет, что умерший был студентом из Индии, он учился на медика в Буковинском государственном медицинском университете. В частности, свидетели утверждают, что парень был не один.

Очевидцы говорят, накануне смерти парень отдыхал в компании других студентов: «Они что-то ели, когда парню стало плохо и ему вызвали скорую».

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