Тело парня было обнаружено очевидцами возле общежития, где он проживал.
5 октября в Черновцах посреди улицы нашли мертвым 21-летнего гражданина Индии. Позже стало известно, что он студент и учился в одном из местных вузов.
Об этом информирует "Униан" со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции на Буковине.
О смерти иностранца правоохранителям в вечернее время сообщил диспетчер службы экстренной медицинской помощи. Он уточнил, что видимых признаков насильственной смерти на теле молодого человека не было. Сейчас проводится экспертиза.
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«Личность умершего установили, им оказался иностранный студент 2000 года рождения», – уточнила пресс-секретарь ГУНП в области Каролина Марышева.
Врачи экстренной помощи выехали на место происшествия и им оставалось лишь констатировать смерть иностранца и заявить об этом в полицию.
УНН со ссылкой на очевидцев пишет, что умерший был студентом из Индии, он учился на медика в Буковинском государственном медицинском университете. В частности, свидетели утверждают, что парень был не один.
Очевидцы говорят, накануне смерти парень отдыхал в компании других студентов: «Они что-то ели, когда парню стало плохо и ему вызвали скорую».
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