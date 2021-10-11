Авария произошла в понедельник, 11 октября, около 06:40 на 174 км автодороги "Киев – Харьков – Довжанский" вблизи села Карпиловка Лубенского района.

В Полтавской области пассажирский автобус попал в ДТП и перевернулся. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Автобус, за рулем которого находился 56-летний мужчина, следовал из Луганщины в столицу. В какой-то момент транспортное средство съехало с проезжей части дороги и перевернулось на бок.

В автобусе на момент ДТП находилось двадцать два пассажира и двое водителей. В результате аварии водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины инцидента.

Ко всему прочему на месте ДТП решался вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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