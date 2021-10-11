В поезд Харьков - Львов врезался комбайн - судя по кадрам, опубликованным в сети, авария произошла на переезде.

В телеграм-канале "Труха" появились фото, на которых видно, что поезд протянул комбайн по железной дороге несколько метров - вероятно, водитель габаритного транспорта хотел проскочить переезд, но не успел.

В результате инцидента - повреждена внешняя облицовка вагонов поезда.

На данный момент, информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что водитель фуры погиб после столкновения с поездом.

Трагедия случилась на Одесской железной дороге днем 22 сентября.

По данным железнодорожников, на перегоне Никель-Побужский - Болеславчик на нерегулируемом переезде с наличием дорожного знака «СТОП», водитель грузового автомобиля КрАЗ выехал на переезд.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако, к сожалению, наезда избежать не удалось.

После столкновения водитель грузовика погиб на месте.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

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