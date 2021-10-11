В поезд Харьков - Львов врезался комбайн - судя по кадрам, опубликованным в сети, авария произошла на переезде.
В телеграм-канале "Труха" появились фото, на которых видно, что поезд протянул комбайн по железной дороге несколько метров - вероятно, водитель габаритного транспорта хотел проскочить переезд, но не успел.
В результате инцидента - повреждена внешняя облицовка вагонов поезда.
На данный момент, информации о пострадавших нет.
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Трагедия случилась на Одесской железной дороге днем 22 сентября.
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