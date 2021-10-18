Люди сами платят за такие действия

На Закарпатье раскрыли антивакцинационную схему - медики попались на махинациях с выдачей непривитым украинцам сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Несмотря на приближение нового локдауна и пугающих показателей заболеваемости коронавирусом украинцы не просто не спешат вакцинироваться, но и платят за то, чтобы избежать прививки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чтобы получить необходимый для работы в Евросоюзе международный сертификат о вакцинации препаратом от Pfizer, украинцы идут в прививочные пункты, но вместо укола местные медики просто сливают их дозу вакцины в рукомойник.

Пациенты платят за сертификат и за то, чтобы их не кололи от 2 до 2,5 тыс. гривен. Это стало таким масштабным явлением на Закарпатье, что ситуацию уже можно назвать - антивакцинационным туризмом.

Стоит отмететить, что за подделку COVID-документов в Украине предусмотрены наказания от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, в случае внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения наказанием будет заключение до 6 лет.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.