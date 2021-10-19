18 октября маршрутный автобус на скорости протаранил несколько автомобилей - дорожно транспортное происшествие произошло в поселке Вита-Почтовая Киевской области.

Как сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua, по предварительной версии во время движения у пассажирского автотранспорта неожиданно отказали тормоза.

Как уточнили в сообщении, маршрутка, с полным салоном пассажиров, выехала на встречную полосу движения и зацепила несколько попутных автомобилей. К счастью, обошлось без лобовых столкновений и без жертв.

Чтобы не столкнуться с попутными машинами, которые стали на перекрестке перед светофором, водитель маршрутки выехал на встречку. Выехав на встречную полосу автотранспорт зацепил несколько авто, а потом вернулся в свою полосу и только после этого остановился.

Стоит отметить, что чаще всего проблемы с заветной педалью возникают из-за разрыва патрубка тормозной системы. Разгерметизация магистрали приводит к падению давления и уровня жидкости.

В этом случае происходит хоть и частичная потеря тормозов, но риск ДТП при этом сохраняется.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, автобус разбился на украинской трассе.

Также Politeka писала, что фура на большой скорости влетела в маршрутку с украинцами, есть погибшие.