На поиски ребенка были брошены силы полиции трех областей

На Львовщине полиция все выходные разыскивала девятимесячную девочку.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Львовской области .

Утром, 25 октября пресс-служба полиции Львовской области, сообщила, что девочка найдена.

Как стало известно, в поисках ребенка принимали участие правоохранители сразу трех областей: Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.

23 октября за помощью к полицейским обратилась жительница Львова. Она сообщила, что ее девятимесячная дочка пропала.

По предварительным данным, похитить малышку мог бывший сожитель ее материю. 31-летний житель Тернопольской области Юрий Лукач имеет особую примету - татуировку на левой руке.

К поиску ребенка подключились оперативные сотрудники криминальной полиции, ювенальной службы.

Во время проведения оперативных мероприятий был выяснен круг общения подозреваемого, изучены видеоматериалы с камер видеонаблюдения, опрошены возможные свидетели происшествия.

Уже утром, 25 октября, один из полицейских Хмельницкой области установил, что в с. Смотрич находится разыскиваемый мужчин, а с ним маленькая девочка. На место происшествия были вызваны сотрудники львовской полиции.

Похититель был задержан, а девочку сразу же передали медикам для обследования. Ее состояние тревог не вызывает.

На данный момент решается вопрос о выборе мере пресечения задержанному и сообщении ему о подозрении в совершении преступления.

Согласно Криминальному кодексу Украины, похитителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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