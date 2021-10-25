На Львовщине полиция все выходные разыскивала девятимесячную девочку.
Об этом сообщается на
Утром, 25 октября пресс-служба полиции Львовской области, сообщила, что девочка найдена.
Как стало известно, в поисках ребенка принимали участие правоохранители сразу трех областей: Львовской, Хмельницкой и Тернопольской.
23 октября за помощью к полицейским обратилась жительница Львова. Она сообщила, что ее девятимесячная дочка пропала.
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По предварительным данным, похитить малышку мог бывший сожитель ее материю. 31-летний житель Тернопольской области Юрий Лукач имеет особую примету - татуировку на левой руке.
К поиску ребенка подключились оперативные сотрудники криминальной полиции, ювенальной службы.
Во время проведения оперативных мероприятий был выяснен круг общения подозреваемого, изучены видеоматериалы с камер видеонаблюдения, опрошены возможные свидетели происшествия.
Уже утром, 25 октября, один из полицейских Хмельницкой области установил, что в с. Смотрич находится разыскиваемый мужчин, а с ним маленькая девочка. На место происшествия были вызваны сотрудники львовской полиции.
Похититель был задержан, а девочку сразу же передали медикам для обследования. Ее состояние тревог не вызывает.
На данный момент решается вопрос о выборе мере пресечения задержанному и сообщении ему о подозрении в совершении преступления.
Согласно Криминальному кодексу Украины, похитителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, что в Одессе маленькую украинку похитили прямо из коляски: ее бабушку избили.
Как сообщала Politeka, отец похитил сына у бывшей жены и скрылся.
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