За жизнь еще двоих детей борются врачи

Трагическое ДТП, унесшее жизни четырех молодых ребят произошло на автодороге в Бериславском районе Херсонской области 24 октября.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Около часа ночи водитель внедорожника Volkswagen Touareg не справился с управлением и вылетел с дороги и врезался в дерево. Сила удара была настолько сильной, что автомобиль буквально сплющило.

Как выяснили правоохранители, за кремом дорожника буд 15-летний парень, житель пгт Великая Александровка. Также в авто находились еще пятеро друзей. Трое парней (им было 15, 20 и 21 год) погибли на месте, еще двое (17 лет) получили тяжелые травмы, за их жизнь борются врачи.

О том, что двое детей в автомобиле выжили, правоохранители называют чудом, ведь на внедорожник было даже страшно смотреть.

"По предварительным данным, скорость с которой двигался автомобиль составляла минимум 150 километров в час", - подчеркнули полицейские.

Местные жители рассказали, что якобы ребята вместе отмечали день рождения одного из них. Поэтому веселились, выпивали, а потом... решили покататься. Однако еще был водитель в состоянии алкогольного опьянения пока не известно. Ведь еще нет результатов судмедэкспертизы.

Трагедию можно было предупредить

Все участники ДТП-жители Великой Александровки. Ребята из обеспеченных семей, которые дружили между собой. Местные жители шокированы трагедией. Но то что ее можно было предупредить предпочитают не говорить.

Внедорожник Volkswagen Touareg погибший 15-летний водитель взял с собственного двора. И это было не впервые.

"Раньше катались – и ничего не случалось. Все это просто страшное стечение обстоятельств", — считают знакомые ребят.

Большинство из них не видели в том, что 15-летний юноша управлял машиной. Ведь, это же не чужая, а семейная. Как выяснили правоохранители, о таких "покатушках" парня, знали даже его учителя.

Напомним, "Все из очень обеспеченных семей": авто с друзьями-подростками превратилось в металлолом, детали трагедии.

Как сообщала Politeka, автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие: что известно

Также Politeka писала, что лишился любимой и друга: на украинской трассе пьяный водитель устроил трагическое ДТП, кадры