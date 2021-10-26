В Черновцах вспыхнула маршрутка - все выгорело дотла.
Об этом сообщила директор департамента соцполитики Черновицкого городского совета Наталья Фрунзе.
Так, утром, 26 октября, загорелась маршрутка возле Черновицкой областной администрации.
Огонь полностью охватил припаркованный автобус - вся улица была в дыму.
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Буквально через несколько минут на место ЧП прибыли пожарные и полиция.
О пострадавших информации нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.
Кроме того, ранее сообщалось, что в Харькове загорелась маршрутка, в которой находились люди.
На кадрах видно, как густой дым окутал маршрутку, людей начали экстренно эвакуировать. Пламя быстро погасили.
К счастью, пострадавших нет. Все детали ЧП выясняются.
Напомним, что в мистическом месте Киева вспыхнула маршрутка, есть пострадавшие: кадры с места.
Также Politeka сообщала, в Одессе на ходу загорелась маршрутка, видео с места ЧП: "водитель остановился и..."