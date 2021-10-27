Призывник претензий ни к кому не имеет

Из окна Ужгородского военкомата выпрыгнул парень. ЧП произошло 27 октября.

Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки .

По сообщению начальника пресс-службы Центра Андрея Акимова, на такой отчаянный шаг решился 23-летний призывник, который с 2018 года уклоняется от службы в украинской армии.

Так, 27 октября сотрудники Национальной полиции задержали вышеупомянутого гражданина и доставила его в призывной участок. Далее планировалось составить протокол об административном правонарушении.

"Однако в ходе работы 23-летний парень попытался сбежать из призывного участку и выпрыгнул из окна второго этажа", — сообщил Андрей Акимов.

Беглеца доставили в городскую больницу Ужгорода. Во время обследования медики диагностировали переломы ног и перелом носа. Сейчас он находится в реанимации. Как рассказал директор больницы Иван Курах, после того как состояние парня улучшится, он будет переведен в травматологическое отделение. И там с ним будет работать врач-психиатр.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства дела и уже успели пообщаться с парнем. Как известно, претензий ни к кому он не имеет.

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