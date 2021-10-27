В Киевской области произошел взрыв на заводе - стало известно, нужно ли опасаться за свое здоровье.

В результате взрыва на предприятии в Броварах под Киевом распылилась алюминиевая пудра, сообщили в Горсовете.

Установлено, что в результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены. Начала гореть алюминиевая пудра отдельными очагами на площади 50 м. кв., масса которой составляет 200 кг.

Городской совет сообщает, что по результатам проведенных исследований никакой угрозы жителям и окружающей среде из-за взрыва нет.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе.

Об этом заявил глава оккупационной администрации Донецка, передают подконтрольные боевикам СМИ.

Инцидент произошел в Куйбышевском районе города.

Известно, что после взрыва на нефтебазе возник пожар. Очевидцы уже опубликовали кадры с места происшествии в Сети. На них можно увидеть столб черного дыма и большие языки пламени.

Напомним, что на заводе под Киевом произошел взрыв, на людей полился кипяток: в каком состоянии выжившие

Как Politeka писала, что украинец сгорел заживо в пылающем автомобиле, вытащить его не удалось.

Также Politeka сообщала, мощный взрыв прогремел в российской многоэтажке, под завалами люди: "Обрушились три этажа"