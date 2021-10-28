В Закарпатской области, 25-летний парень, в ночь на 28 октября разгромил железнодорожный вокзал в г. Свалява.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области .

Парень около часа ночи разбив окно кассы, напал на женщину-кассира и нанес телесные повреждения. Затем украв у нее золотую цепочку и серьги, исчез в неизвестном направлении.

К поиску преступника присоединились все наряды полиции. И нападавшего удалось задержать за считанные минуты.

Как выяснили правоохранители, преступление совершил местный житель, который был ранее осужден за аналогичные преступления. У него было изъято злотые украшения кассирши. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Согласно действующему законодательству за совершенное преступление ему грозит до 6 лет заключения.

Как ранее сообщалось, на этой неделе в Днепре в один из отелей ворвались четверо парней в медицинских масках и балаклавах напали на постояльца и владельца заведения. Нанеся им многочисленные удары молодые люди скрылись в неизвестном направлении. На сегодня правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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