В Закарпатской области, 25-летний парень, в ночь на 28 октября разгромил железнодорожный вокзал в г. Свалява.
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Парень около часа ночи разбив окно кассы, напал на женщину-кассира и нанес телесные повреждения. Затем украв у нее золотую цепочку и серьги, исчез в неизвестном направлении.
К поиску преступника присоединились все наряды полиции. И нападавшего удалось задержать за считанные минуты.
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Как выяснили правоохранители, преступление совершил местный житель, который был ранее осужден за аналогичные преступления. У него было изъято злотые украшения кассирши. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Согласно действующему законодательству за совершенное преступление ему грозит до 6 лет заключения.
Как ранее сообщалось, на этой неделе в Днепре в один из отелей ворвались четверо парней в медицинских масках и балаклавах напали на постояльца и владельца заведения. Нанеся им многочисленные удары молодые люди скрылись в неизвестном направлении. На сегодня правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, что малолетки устроили погром общественного транспорта в Одессе: пришлось вызвать полицию.
Как сообщала Politeka, отец похитил сына у бывшей жены и сбежал.
Также Politeka писала, в Одессе пожилой негодяй устроил охоту на школьниц через соцсети.