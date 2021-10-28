Было уже поздно его спасать

27 октября, в Польше городе Гливице погиб заробитчанин из Украины - молодому человеку на момент гибели было всего 33 года, он временно проживал в Забже.

Детали трагического происшествия сообщила прес-служба местной полиции.

Известно, что украинец работал в бригаде, выполнявшей земельные работы - в частности строители прокладывали трубы. Произошел оползень, и мужчину засыпало землей, самостоятельно выбраться он уже не смог.

Спасателем пришлось откапывать украинца вручную. При выполнении работ все время была угроза дальнейших оползней. Откопать потерпевшего удалось только спустя 2,5 часа. Когда его вытащили из-под земли - украинец уже был мертв.

Кроме следственно-оперативной группы на место происшествия прибыли прокурор и представитель Национальной инспекции труда. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда выясняют причины и обстоятельства несчастного случая.

Работы в глубоких траншеях, как показывает этот, а также ряд других несчастных случаев из прошлого, являются одними из самых опасных. Строительный бум вызывает нехватку квалифицированных и опытных рабочих. Это создает дополнительный риск.

Напомним, трагически оборвалась жизнь молодого украинца в Польше: тело парня нашли на крыше.

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что в Польше избили украинца и выбили ему глаз.