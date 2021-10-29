На Тернопольщине будут судить чиновников местного лесхоза за незаконную вырубку лесов.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По информации ведомства начальник Тернопольского лесхоза выдавал разрешения на вырубку деревьев, что росли на территории природно-заповедного фонда. Причем безо всяких документов Минэкологии. А вот экскеровщика лесхоза Тернопольской области будут судить за хищение денег.

Как выяснили правоохранители, при содействии начальника городского лесхоза еще в 2017 году состоялась незаконная рубка леса в заказниках "Суражский дача", "Яблунивский", "Дача Галилея", а также в национальных парках "Кременецкие горы" и "Днестровский каньон". Тем самым, государству был нанесен ущерб более 2,1 млн гривен.

Чиновника обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

А вот бывший руководитель Тернопольсткого областного лесхоза, по информации правоохранителей, в течение 2019-2020 годов растрачивал государственные средства.

В этот период Областной лесхоз регулярно поставлял древесину одному из частных предприятий Закарпатья. По договору оно должно было платить за перевозки, однако руководитель госучреждения компенсировал за счет лесхоза 700 тыс. гривен. При этом получил и свою "долю компенсации". Летом этот руководитель лесхоза был уволен. А сейчас ему грозит тюремное заключение на срок до 12 лет за растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах. Хотя в ходе досудебного расследования экскеровщик лесхоза возместил убытки в полном объеме.

Напомним, в Госэкоинспекции сообщили, что около 60% всех нарушений в сфере растительного мира совершены в лесах.

Как ранее сообщала Politeka, тelegram-канал Госэкоинспекции: результаты лабораторных исследований вод и почв, а также экспертизы топлива.

Также Politeka писала, что в Госэкоинспекции сообщили об экологических проблемах Украины, которые влияют на окружающую среду в Европе.