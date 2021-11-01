В Ивано-Франковске вечером 31 октября пьяный водитель во дворе наехал на трехлетнего мальчика.
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По словам правоохранителей, 36-летний водитель Audi с явными признаками алкогольного опьянения, двигаясь во дворе одного из домов Ивано-Франковска совершил наезд на детскую коляску. В то время в нем находился трехлетний мальчик. Кроме того, во дворе также были повреждены два припаркованных автомобиля.
Ребенок получил телесные повреждения. После ДТП он был доставлен в больницу. По предварительным данным врачи обнаружили у ребенка легкие телесные повреждения.
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Водитель Audi отказался пройти медицинское освидетельствование. На него был составлен протокол по ст. 124 и ч.-1 ст. 130.
Следует отметить, что 1 ноября начинают действовать новые правила дорожного движения. В первую очередь, они будут касаться движения велосипедистов, пешеходов, и лиц с нарушением зрения.
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