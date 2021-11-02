На пешеходном переходе во Львове микроавтобус на быстрой скорости сбил девушку. ДТП произошло 30 октября.

Об этом сообщило Facebook-сообщество "Вартові еспресо".

Скорость автобуса была на столько высокой, что после торможения он проехал несколько десятков метров. У потерпевшей медики зафиксировали серьезные травмы лица и тела. Но, к счастью, жизнь ее вне опасности.

На видео видно, что за несколько секунд до ДТП по пешеходному переходу бежит мальчик, а вслед за ним - девушка. Она то и попала под колеса автобуса.

Комментаторы под видео отметили, что в случившемся виноваты как пострадавшая, так и водитель автобуса.

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