В последний день октября в больницу г. Тростянец доставлен 14-летний парень с огнестрельным ранением головы и грудной клетки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции

Винницкой области.

Как выяснили правоохранители, парень прогуливался со своей собакой возле водоема поблизости села Мала Стратіївка. В то же время, там охотился 26-летний односельчанин. Он во время охоты на пернатую дичь. попал в мальчика. Пострадавший получил ранение вследствие рикошета заряда дроби.

Правоохранителями было начато уголовное производство по ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Если вина будет доказана нерадивому охотнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В сентябре в Одесской области также произошел трагический случай на охоте. Тогда 64-летний охотник во время охоты на дичь убил своего 49-летнего напарника. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Год назад в Одесской области произошел похожий случай. Тогда возле озера Яллуг охотник застрелил своего товарища. Как выяснилось позже, погибший спрятался в камышах, а 51-летний охотник выстрелил. Охотник умер мгновенно

Напомним, вооруженный луком и стрелами мужчина устроил охоту посреди города.

Как сообщала Politeka, стрельба прогремела в университете, есть погибшие.

Также Politeka писала, что учителя рассказали о девушке, которая открыла стрельбу в школе в Полтаве.