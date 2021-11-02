В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке - жители не могли выбраться из здания.

Об этом информирует главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве в Facebook.

В 11:10 поступило сообщение о пожаре, возникшем в 16-этажном жилом доме по ул. Беретти, 8 что в Деснянском районе

"На 15-м этаже на балконе одной из квартир произошло возгорание вещей домашнего обихода с распространением на комнату и балкон квартиры этажом выше" , - говорится в сообщении.

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В 11:35 возгорание было локализовано на площади 20 кв. м и в 11:57 – ликвидировано.

"Люди заблокированы в квартире не могут выйти", - сообщила Троещина FB.

Ранее стало известно о другом серьезном пожаре в центре Киева. В Сети появились детали и кадры с места происшествия.

Вспыхнул жилой дом по ул. Михайловской (поворот на Костельную).

На кадрах видно, что пылает крыша здания, столб черного дыма поднялся на километры и виден издалека. В настоящее время на место съезжаются спасатели.

Позднее ЧП прокомментировали в пресс-службе ГСЧС Киева. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило на линию "101" в 7.36, горел 5-этажный жилой дом на ул. Костельной, 2-В, в Шевченковском районе столицы.

На месте работало 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также около 39 человек личного состава.

Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.

Как сообщала Politeka ранее, взрыв прогремел во дворе многоэтажного дома, кадры с места ЧП: прозвучал хлопок и загорелось

Кроме того Politeka писала, о том, что ЧП в Киеве, хостел с людьми охватил сильный пожар: что известно о жертвах