Что известно о ЧП

В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке - жители не могли выбраться из здания.

Об этом информирует главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве в Facebook.

В 11:10 поступило сообщение о пожаре, возникшем в 16-этажном жилом доме по ул. Беретти, 8 что в Деснянском районе

"На 15-м этаже на балконе одной из квартир произошло возгорание вещей домашнего обихода с распространением на комнату и балкон квартиры этажом выше" , - говорится в сообщении.

В 11:35 возгорание было локализовано на площади 20 кв. м и в 11:57 – ликвидировано.

"Люди заблокированы в квартире не могут выйти", - сообщила Троещина FB.