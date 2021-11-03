В селе Грубна Днестровского района Черновицкой области трагически погибла женщина - ее затянуло под трактор.

Об этом сообщает полиция области.

Во дворе одного из домов под минитрактором были обнаружены два человека без сознания.

Полицейские установили, что вероятно, при установке металлической фрезы она упала на 52-летнего хозяина. Мужчине попыталась помочь его 48-летняя жена, но ее затащило под колесо транспорта.

К сожалению, женщину спасти не удалось. Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.



Ранее мы сообщали, что в Одесской области водитель грузовика погиб под колесами своего транспорта.

32-летний житель села Десантное не удержался во время движения и выпал из кабины. Мужчина угодил под колеса самосвала, который далее самостоятельно продолжал движение.

Напомним, что в больнице ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности

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