Жителей Шевченковского района Киева переполошил ночной инцидент - столб дыма был виден издалека, а в квартирах людей отчетливо ощущался запах гари.
Пожар произошел на проспекте Победы. Жители близлежащих домов долго не могли понять, что горит, проснувшись из-за резкого запаха в своих домах, и думая, что огонь вспыхнул в одной из квартир. Позднее выяснилось, что горел ресторан «Mamamia», расположенный в одноэтажном здании по пр. Победы, 9. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.
Огонь охватил кровлю заведения и быстро распространился на площади 150 кв. метров. Началось возгорание, судя по всему, из кухни, так как полностью выгорели холодильники и другое кухонное оборудование.
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Чтобы потушить пожар, спасателям пришлось разобрать 200 кв. метров потолка здания.
К счастью, пострадавших нет, так как в ночное время в помещении никого не было.
В 00:47 пожар был локализован, а в 02:50 - ликвидирован. На месте работало 4 пожарные машины и 18 спасателей. Причину возгорания устанавливают правоохранители.
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