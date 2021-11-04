4 ноября в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге "Пятихатки – Кривой Рог – Широкое".

Как стало известно, ЧП произошло около 10:40 неподалеку от поселка Полтаво-Боголюбовка Каменского района столкнулись легковушка и микроавтобус Mercedes-Benz. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

На дороге не разминулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали. Уточняется, что на месте погиб 53-летний водитель одного из авто, что стало горем для одной украинской семьи. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок 2012 года рождения.

Сотрудники ГСЧС осуществляли комплекс противопожарных мероприятий на месте происшествия. Что именно стало причиной аварии, сейчас неизвестно - проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.