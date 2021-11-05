В Бельгии трагически погибла студентка из Украины Элла Петниченко. Девушка училась на оперную певицу и уже выступала на сцене.

Об этом сообщает OBOZREVATEL .

2 ноября в Брюсселе произошел трагический случай: на одной из остановок общественного транспорта, трамвай насмерть сбил 28-летнюю девушку. Как выяснилось позже, это была украинская студентка Элла Петниченко.

На место трагедии сразу прибыли сотрудники полиции и службы экстренной помощи. Однако, к сожалению, спасти девушку они не смогли. Водитель трамвая был настолько шокирован произошедшим, что его пришлось госпитализировать в больницу.

Девушка хотела начать большую сольную карьеру на оперной сцене, поэтому все усилия направляла для достижения своей мечты. Элла училась в Королевском Высшем институте музыки, расположенном в городе Льеж.

Все близкие и родные шокированы трагической смертью молодой украинки.

"С большой грустью мы узнали о трагической смерти Эллы Петниченко...Все наши мысли с ее родными и близкими людьми, которым мы приносим глубочайшие соболезнования", — написал в Facebook генеральный директор Королевского колледжа Гвидо Джардон.

Также в соцсетях появились другие сообщения друзей погибшей украинки. Все вспоминают ее как талантливую на очень отзывчивую и красивую девушку.

"Ты должна была выступать сегодня на конкурсе в Париже! ты была чутким, красивым и храбрым ангелом. Я представляла твое будущее, полное успеха и музыки", написала ее подруга Патрисия.

Как стало известно, в Бельгию украинка приехала учиться три года назад, после окончания Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского. по воспоминаниям преподавателей заведения Элла Петниченко была очень талантливой и целеустремленной студенткой. Зная хорошо английский язык, во время учебы подрабатывала преподавателем.

Все, кто знал девушку предсказывал ей сольную карьеру за границей. Но этого уже, увы, никогда не осуществится, нелепая трагедия оборвала жизнь девушки.

Брюссельская полиция продолжает расследование трагического случая, о причинах которого пока неизвестно.

Напомним, что смертельное ДТП произошло на перекрестке в Харькове, появилось видео.

Как сообщала Politeka, в трамвае на глазах у пассажиров произошла трагедия: спасти не удалось.

Также Politeka писала, что машина с друзьями-подростками превратилось в металлолом.