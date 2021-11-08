Сейчас очень много конфликтов на почве соблюдения карантинных ограничений

Полицейские силой задержали водителя маршрутки, который нарушал карантинные требования, копы заломили ему руки и посадили в свое авто.

Видео показали в Telegram-каналах, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть, доскрольте страницу до конца).

Всё произошло в городе Луцке Волынской области.

«Полицейские вывихнули руку водителю, когда тот вписался в защиту пассажиров при остановке маршрутки для проверки», - говорится в сообщении.

Полицейские остановили маршрутика, когда увидели, что он ехал без маски. Они потребовали предъявить документы, но мужчина отказался, завязалась потасовка, после которой силовики жестко скрутили водителя и силой посадили в служебное авто.

Впоследствии его госпитализировала скорая помощь.

На кадрах присутствует толпа людей, три экипажа патрульной полиции, а также медики.

Позже водитель маршрутки, у которого с полицейскими произошла потасовка, дал комментарий по поводу этой истории.

«Я отстаивают свои конституционные права…я не противник вакцинации, я за цивилизованную вакцинацию, а не принудительную. А теперь на счет масок. Сам Ляшко (глава Минздрава) сказал, что маска не защищает от болезни, ее нужно носить заболевшим, которые могут заражать людей. У меня вопрос к полицейским, почему вы заставляете одевать людей маски, и кто вам дал указание?», - отметил маршрутчик.

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