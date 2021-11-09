Страшный инцидент произошел в школе на юге Нигера - помещения были построены из соломы, а поэтому сгорели, как спичка.
По информации официальных лиц, как минимум 25 детей в возрасте от пяти до шести лет погибли в результате пожара утром 8 ноября в городе Маради. Еще несколько человек пострадали. Огонь уничтожил три класса, передает BBC.
Причина возгорания выясняется.
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Один из очевидцев сообщил изданию, что видел, как с места происшествия уносили несколько тел, а также несколько раненых детей сажали в автомобиль, чтобы отвезти в больницу. Сообщается, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
В настоящее время все занятия в школе прекращены.
По данным издания, в Нигере переполненные классы часто строятся из дерева и соломы, так как основные кирпичные конструкции не могут вместить всех школьников. Пожары в школах нередкость в этой стране. Однако, уже давно не было столь масштабных с большим количеством погибших.
Последняя подобная трагедия произошла в начале этого года. Тогда около 20 детей погибли в пожаре в столице Нигера, Ниамее, после того, как оказались в ловушке за школьными воротами.
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