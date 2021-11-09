Страшный инцидент произошел в школе на юге Нигера - помещения были построены из соломы, а поэтому сгорели, как спичка.

По информации официальных лиц, как минимум 25 детей в возрасте от пяти до шести лет погибли в результате пожара утром 8 ноября в городе Маради. Еще несколько человек пострадали. Огонь уничтожил три класса, передает BBC.

Причина возгорания выясняется.

Dozens of elementary school children killed in classroom blaze in Niger — RT World News https://t.co/UqA7JRCGI1 — MDShahsdat Ali (@MdshahsdatA) November 9, 2021

Один из очевидцев сообщил изданию, что видел, как с места происшествия уносили несколько тел, а также несколько раненых детей сажали в автомобиль, чтобы отвезти в больницу. Сообщается, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

В настоящее время все занятия в школе прекращены.

🔴[DRAME] #Niger : plus de 20 élèves sont morts calcinés dans un incendie à #Maradi alors qu’ils étaient en plein cours. Le drame s’est produit ce lundi 08 novembre 2021. L’origine de l’incendie n’est toujours pas connue. pic.twitter.com/20KN2NNrpU — First Mag 🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) November 8, 2021

По данным издания, в Нигере переполненные классы часто строятся из дерева и соломы, так как основные кирпичные конструкции не могут вместить всех школьников. Пожары в школах нередкость в этой стране. Однако, уже давно не было столь масштабных с большим количеством погибших.

Последняя подобная трагедия произошла в начале этого года. Тогда около 20 детей погибли в пожаре в столице Нигера, Ниамее, после того, как оказались в ловушке за школьными воротами.

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