23-летней матери, годовалый ребенок которой погиб во время пожара на территории Жидачевской свалки во Львовской области, суд избрал меру пресечения.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на решение Стрыйского городского районного суда.

По словам следователя Стрыйского отдела полиции Андрея Гладкого, женщина состояла на учете органов социальной опеки и получала помощь от государства. Однако ее дети жили в плохих условиях.

По данным следствия, 23-летняя женщина с ребенком проживали в самодельной палатке с деревянным каркасом, обтянутым полиэтиленовой пленкой на территории Жидачивской свалки. Женщина пошла к озеру, чтобы набрать воды, оставив младенца в палатке без присмотра. Пока ее не было, огонь из самодельной печки перекинулся на палатку, в которой спал младенец.

Спасатели на пепелище нашли тело ребенка.

Как отмечается, сейчас его мать на позднем сроке беременности, кроме того, у женщины еще трое малолетних детей.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета. За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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