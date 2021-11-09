В Праге охранник ночного клуба убил украинца, который находился на заработках.

Трагическую историю смерти своего мужа рассказала Светлана Ратова, передает ZAXID.NET.

Как стало известно, 5 ноября в одной из больниц Праги умер украинец, житель Стрия Павел Ратов. В реанимационное отделение он попал 10 октября, после того, как его ударил охранник ночного клуба.

По словам жены погибшего, в тот день Павел вместе с двумя украинцами вышел прогуляться по Праге. Все они вместе работали строителями. После прогулки мужчины решили зайти в один из ночных клубов чешской столицы, но ознакомившись с ценами приняли решение не задерживаться и почти сразу направились к выходу.

Как рассказала Светлана Ратова, охранник ночного клуба, что стоял на входе, начал кричать и оскорблять мужчин.

"По-чешски охранник называл мужчин свиньями, плохими украинцами. Кричал, чтобы уходили. Потом толкал в спину. Оказался чешским националистом", - рассказывает женщина.

Когда украинцы вышли на улицу, охранник направился за ними. И уже там ударил Павла Ратова один раз в голову. Мужчина упал и потерял сознание. Все зафиксировано камерами наблюдения.

Украинца доставили в больницу, где ему была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма и отек мозга. Павел пробыл в реанимационном отделении не приходя в сознание почти месяц. Однако несмотря на врачебную помощь 5 ноября мужчина скончался.

По словам Светланы Ратовой, чешские правоохранители открыли уголовное производство, однако охранника клуба не задерживали. Женщина наняла адвоката, когда узнала о том, что бывший охранник боксер и уже привлекался к уголовной ответственности.

"Сейчас он продолжает работать в том клубе", – рассказала Светлана Ратова.

Женщина сейчас находится в Праге, чтобы оформить все необходимые документы и перевезти тело погибшего мужчины в Украину. Как сообщила Светлана Ратова, она обращалась в украинское консульство, однако там ей отмолили в помощи. Поэтому все расходы по перевозке погибшего мужа она взяла на себя.

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