В Польше участились случаи нападения на украинцев, некоторые заканчиваются трагедией - так, в ночь на 7 ноября в городе Плоцк нашли мертвым 33-летнего украинца.

Гибнут украинские заробитчане не только от рук местного населения, но и от своих соотечественников - подозреваемому в убийстве грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Об этом сообщает tvn24.pl.

По данным следствия, в ночь на 7 ноября украинца нашли мертвым в центре Плоцка.

Окружная прокурор Плоцкая Малгожата Орквишевская сообщила, что к убийству мужчины причастен его 32-летний согражданин. Трагедия произошла из-за личной неприязни между мужчинами.

Предыдущие результаты вскрытия показали, что 33-летний мужчина, гражданин Украины, скончался насильственной смертью в результате ножевого ранения в шею с повреждением крупного венозного сосуда.

Прокурор из-за того, что следствие продолжается, отказалась сообщать детали убийства. Подозреваемому украинцу грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, трагически оборвалась жизнь молодого украинца в Польше: тело парня нашли на крыше.

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что в Польше избили украинца и выбили ему глаз.