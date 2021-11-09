Трагедия случилась во вторник, 9 ноября, на железнодорожной станции «Березань» в Киевской области, под колеса поезда попала женщина, спасти ее не удалось.

Подробности инцидента сообщает пресс-служба Нацполиции региона и публикует кадры с места.

О происшествии в полицию сообщили около 11 часов утра. Скоростной поезд сообщением «Киев-Харьков» на полном ходу сбил женщину.

От полученных травм 47-летняя жительница Березань погибла.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции. Правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств трагедии.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются. Правовую квалификацию происшествия предоставят позже.

Отметим, часто причиной смертности под колесами поездов в Украине становится несоблюдение правил перехода колей. За такое нарушение предусмотрен штраф, правда, как показывает статистика, это мало кого останавливает.

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