В Хмельницкой области под колесами автомобиля Renault Logan погибла 18-летняя девушка.
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ДТП произошло на автодороге между селами Маниковцы и Загонцы Хмельницкого района. Как выяснили правоохранители, 9 ноября около 17.00 часов водитель автомобиля "Renault Logan" совершил наезд на двух женщин-пешеходов, 44 и 18 лет. В результате ДТП девушка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи. 44-летняя женщина была доставлена в травматологическое отделение больницы. Медики диагностировали у нее многочисленные повреждения. Сейчас ее состояние здоровья оценивают как средней тяжести.
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По сообщению сотрудников полиции, сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уже открыто уголовное производство по статье 286 ч. 2 - нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего. В случае доказательства вины водителя, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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