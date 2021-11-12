Стали известны имена двух украинских военных, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне ООС в пятницу, 12 ноября.

Вечером в пятницу, 12 ноября, штаб ООС сообщил, что на Донбассе погибли двое украинских военных. Стало известно, что они подорвались на вражеском взрывном устройстве и получили тяжелые ранения. Травмы бойцов оказались несовместимыми с жизнью.

Позже стали известны имена погибших. Ими оказались подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как говорится на странице бригады в Фейсбук, оба бойца находились на линии фронта не первый год, и были опытными воинами и настоящими патриотами Украины. Их потерю побратимы назвали непоправимой.

Представители бригады также выразили соболезнования родным и близким бойцов.

Украинцы также почтили память погибших.

«Искренние соболезнования всей бригаде. Просто не верится», «Светлая и вечная память погибшим десантникам… Искренние соболезнования родным, близким, побратимам», «Спасибо за наше спокойствие. Скорбим. Вечная память», - пишут люди.

В пресс-службе ООС сообщили, что за 12 ноября боевики и наемники РФ нарушали дважды нарушали режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Бойцы ВСУ подавили их атаки ответным огнем.

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