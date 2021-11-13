Умер музыкант, сооснователь и барабанщик легендарной британской рок-группы Moody Blues Грэм Эдж, который гастролировал и давал концерты до 2018 года.
Как пишет издание The Sun, музыкант скончался в возрасте 80 лет. Причина его смерти не уточняется. Однако известно, что до 2018 года Грэм перенес несколько инсультов.
Фронтмен коллектива Джастин Хейворд высказал свое сочуствие близким и родным барабанщика.
"Это очень печальный день. Звук и личность Грэма присутствуют во всем, что мы делали вместе. К счастью, это будет жить дальше. Когда Грэм сказал, что уходит на пенсию, я знал, что без него не может быть Moody Blues. Так и случилось. Справедливо сказать, что именно он держал группу вместе все годы, потому что ему это нравилось и он делал все с душой", - отметил Джастин Хейворд.
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За свою карьеру Moody Blues записали несколько известных хитов. Среди них, Nights in White Satin и Your Wildest Dreams. Всего коллектив продал 70 миллионов копий своих альбомов, а их последняя пластинка вышла в 2003 году. В 2018 году Moody Blues включили в Зал славы рок-н-ролла.
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