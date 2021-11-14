После ряда событий, которые указывают на подготовку атаки, власти Польши готовятся к прорыву мигрантов со стороны белорусской границы и приводят силовиков в боевую готовность.
Как пишет Politeka.net со ссылкой на «РБК-Украина», об этом сообщили в Twitter Пограничной службы Польши. Отмечается, что 14 ноября на границе с Беларусью были замечены необычные действия. Польские власти предполагают, что белорусские силовики готовят мигрантов к осуществлению прорыва через границу. Сообщается, что мигрантам раздают оборудование для прорыва, слезоточивый газ, а также дают инструкции.
Отметим, что ночью на границе уже были попытки прорваться. Волнения наблюдались в лагере беженцев около Кузницы. Там же зафиксировали скопление вооруженных белорусских силовиков.
Как сообщили в Пограничной службе Польши, на границе был замечен фургон для телетрансляции, а некоторые палатки с мигрантами начали исчезать.
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