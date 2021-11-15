Взрыв и пожар на одном из металлургических предприятий Липецка Российской Федерации напугал горожан - появились подробности инцидента.

По данным МЧС региона, в воскресенье, 14 ноября, около 21.30 произошел взрыв в цехе углеподготовки Новолипецкого металлургического комбината, из-за чего обрушилась кровля на площади 2 тысяч квадратных метров. Также загорелся конвейер: оборудование потушили в течение 15 минут.

В результате инцидента, пострадал один человек, работница цеха, женщина находится в шоковом состоянии, ее передали медикам "скорой".

«Уголь, вроде, горит. Зарево на весь город», - сообщили очевидцы в Сети поделившись кадрами ЧП.

Появилась информация, что под завалами могут находиться еще люди. К поисково-спасательным работам привлекли 30 человек и девять единиц техники. Однако, данные о пострадавших под завалами не подтвердились.

По словам пресс-секретаря комбината Руслана Харсиева, инцидент в целом не повлиял на производственный процесс.

Ранее мы сообщали о сильном взрыве на предприятии "Газпрома" в России - Амурском газоперерабатывающем заводе, расположенном в городе Свободный. Работников эвакуировали, на месте работали спасатели. Согласно предварительной информации, пострадавших при взрыве на заводе нет.

Произошел взрыв на амурском газоперерабатывающем заводе. pic.twitter.com/2dFkzrHmwe — Газета.Ru (@GazetaRu) October 8, 2021

Напомним, взрыв газа в жилом доме, люди выбрасывают детей из окон: первые кадры с места

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