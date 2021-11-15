В пятницу, 12 ноября, под Киевом пропал 13-летний Ярослав Якименко, родители обратились к правоохранителям для поисков - парня объявили в розыск.
Об этом сообщает отдел полиции №1 города Переяслав Бориспольского районного управления полиции.
Уточняется, что Ярослав Якименко ушел из дома по улице Дружбы, 3 в Переяславе еще 12 ноября. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
На вид пропавшему Ярославу 13-14 лет, его рост 150 см, у него худощавое телосложение, волосы светло-русые, лицо овальное, а глаза зеленые. В день исчезновения мальчик был одет в черную куртку, синие джинсовые брюки и черные кроссовки.
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В полиции просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить по номеру спецлинии полиции "102".
Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч детей. Но, согласно официальной статистике, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
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