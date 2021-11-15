14 ноября произошло фатальное ДТП - на проспекте Василия Моисея в Луцке пьяный 23-летний водитель Mazda 6 выехал на тротуар и сбил 60-летнего пешехода.

Как сообщили в пресс-службе полиции Волыни, у находившегося за рулем 23-летнего жителя Луцка зафиксировали 1,21 промилле алкоголя в крови. Тем временем "Волынские Новости" назвали имя погибшего.

Оказалось, что погибшим оказался епископ Волынский и Галицкий Украинской апостольской православной церкви Олег Ведмеденко. По данным издания, водитель Mazda пытался скрыться с места происшествия, но его задержали патрульные вблизи РЦ "Проминь".

Олег Ведмеденко получил тяжелые травмы, от удара у него — травматическая ампутация нижней трети правой голени. Также раздробленный таз, травма легких, черепно-мозговая травма.

За его жизнь до последнего боролись врачи, однако на следующий день утром 15 ноября его сердце перестало биться.

Против водителя открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности в состоянии алкогольного опьянения. По этой статье мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.