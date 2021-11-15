В селе Сиваковцы Винницкого района произошла смертельная авария - иномарка покатилась назад и сбила женщину, в результате полученных травм пострадавшая скончалась.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 02:00.

32-летний мужчина припарковал на обочине дороги микроавтобус Ford, однако не зафиксировал автомобиль ручным тормозом.

Бус укатился назад и смертельно травмировал местную жительницу - ее намотало на колесо. В результате полученных травм пострадавшая 34-летняя женщина скончалась на месте.

В организме 32-летнего водителя обнаружили 1,53 промилле алкоголя. Нарушителя задержали и поместили в изолятор временного содержания. Водителю грозит до десяти лет тюрьмы. Полиция выясняет все обстоятельства и причины трагедии.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

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