Трагическое ДТП со смертью пешехода случилось утром 16 ноября на трассе Т-1507 Николаев-Очаков.
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Как стало известно, во вторник утром, возле села Большая Корениха, водитель автоцистерны ЗИЛ не справившись с управлением, выехал на обочину и перевернулся. При этом автомобиль сбил женщину-пешехода, которая вышла со стороны дачного поселка. Женщина скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи.
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На месте происшествия сейчас работают следователи и эксперты центра судебник экспертиз Николаевской области.
Необычный инцидент произошел 14 ноября в Одессе в парке Шевченко. Как рассказали свидетели, припаркованный Infinity FX без водителя после случайного удара внедорожника начал катиться по аллее и оказался на пешеходной зоне у Вечного огня. К счастью, в то время прохожих в парковой зоне не было, поэтому никто не пострадал.
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