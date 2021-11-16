Трагическое ДТП со смертью пешехода случилось утром 16 ноября на трассе Т-1507 Николаев-Очаков.

Об этом сообщают "Новости N".

Как стало известно, во вторник утром, возле села Большая Корениха, водитель автоцистерны ЗИЛ не справившись с управлением, выехал на обочину и перевернулся. При этом автомобиль сбил женщину-пешехода, которая вышла со стороны дачного поселка. Женщина скончалась на месте до приезда врачей скорой помощи.

На месте происшествия сейчас работают следователи и эксперты центра судебник экспертиз Николаевской области.

Необычный инцидент произошел 14 ноября в Одессе в парке Шевченко. Как рассказали свидетели, припаркованный Infinity FX без водителя после случайного удара внедорожника начал катиться по аллее и оказался на пешеходной зоне у Вечного огня. К счастью, в то время прохожих в парковой зоне не было, поэтому никто не пострадал.

Напомним, полицейское авто перевернулось под Одессой, среди пострадавших дети: "хотели кого-то остановить"

Как сообщала Politeka, жизнь пенсионерки оборвалась по дороге в супермаркет

Также Politeka писала, о лобовое столкновение маршрутки с легковушкой, выжили не все