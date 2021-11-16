В понедельник, 15 ноября, на автодороге Киев-Одесса возле поворота на село Хлепче Васильковского района произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz и грузовика MAN.

О ДТП накануне сообщалось на Facebook-странице Полиции Киевской области.

Согласно данным Оbozrevatel, который ссылается на источник в правоохранительных органах, в ДТП попал народный депутат от Слуги народа Алексей Ковалев.



Известно, что около 10:50 на Одесской трассе возле поворота в село Хлепче 52-летний водитель грузового MAN, выполняя маневр разворота, совершил столкновение с Mercedes-Benz под управлением 32-летнего мужчины - машину смяло от удара.

32-летний водитель легковушки получил многочисленные травмы и был госпитализирован в Белоцерковскую больницу.

У нардепа медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму левого лучевого запястья и ушиб коленного сустава.

В полиции отметили, что Ковалев был трезв. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа Фастовского РУП. Расследованием обстоятельств ДТП занимается Государственное бюро расследований.

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