Микроавтобус с украинцами, которые ехали на заработки, попал в жуткую аварию в Польше – он на полной скорости слетел с дороги и врезался в дерево.

Как сообщает издание Obozrevatel, авария случилась 9 ноября утром на дороге Сташув-Кельце. От удара пассажиров зажало в салоне. Среди двух погибших оказалась молодая мама - 25-летняя Наталья Кирильчук.

25-летняя Наталья Кирильчук, которая была родом из Ровенской области, скончалась от болевого шока. По словам подруги украинки, после аварии она была еще жива, однако врачи не оказали украинке необходимую помощь.

Погибшая украинка Наталья выросла в многодетной семье и ездила на заработки в Польшу давно, где работала на разных работах. В этот раз женщина планировала работать няней. В Украине у Натальи остался 7-летний сын, который только пошел в первый класс.

Вторым погибшим является 24-летний Сергей из города Ровно. Еще одного пассажира и водителя доставили в больницу с травмами.

В данный момент польские полицейские выясняют обстоятельства аварии.

Жители села, в котором жила погибшая украинка, предполагают, что водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем, потому что дорога на месте аварии была нормальной, а перевозчики часто экономят на втором водителе для смены.

Напомним, трагически оборвалась жизнь молодого украинца в Польше: тело парня нашли на крыше.

Как сообщала Politeka, жизнь украинца оборвалась после задержания в Польше.

Также Politeka писала, что в Польше избили украинца и выбили ему глаз.