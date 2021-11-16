Во вторник, 16 ноября, у здания Киево-Святошинского суда произошла стрельба.

Как сообщает Politeka со ссылкой на отдел коммуникации Киева, неизвестный стрелок ранил мужчину.

Свидетели рассказали, что к зданию суда по адресу ул. Мельниченко, 1 подъехал автомобиль, из которого вышли двое неизвестных и почти в упор расстреляли мужчину.

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего. Предварительно известно, что мужчина не является судьей. В полиции подтвердили факт стрельбы и отметили, что после получения уведомления на улице Мельниченко немедленно выехали следственно-оперативные группы, наряды патрульных и карета "скорой помощи".

Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Он тяжело ранен. А правоохранителями проводится специальная полицейская операция по розыску и задержанию злоумышленников.

В начале ноября в Киеве также раздавались выстрелы. 33-летний мужчина начал стрелять прямо посреди улицы. Когда на место происшествия приехали полицейские, которых вызвали испуганные прохожие, мужчина начал вести себя крайне вызывающе и агрессивно. Во время осмотра был изъят предмет похожий на пистолет и восемь патронов. Злоумышленник был задержан.

Напомним, что неадекват начал размахивать пистолетом перед мамой с 7-летним ребенком

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