В Днепре правоохранители и общественность разыскивают 20-летнего мужчину - сестра парня просит украинцев помощи в поисках Никиты Владимирова.

Сестра парня Маргарита Владимирова написала в соцсети, что парень поехал на рыбалку со знакомым на черном автомобиле Daewoo Lanos и пропал без вести.

На выезде из города он остановил авто и вышел в туалет. После чего пропал без вести. С собой у него не было ни документов, ни мобильного телефона — они остались в салоне авто.



Рост пропавшего молодого человека около 183 сантиметров, он худощавого телосложения, у него волосы русые, а глаза карие. На правом предплечье есть тату с изображением волка.

В день исчезновения был одет в темно-серый плащ с капюшоном, черно-белый шарф, черные джинсы и серые ботинки.

Полиция делает все возможное, чтобы найти его, но сестра парня просит помочь в поисках: "Может, кто-то что-то видел или знает. Любая информация очень важна".

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.