Во вторник, 16 ноября, во Львовской области в городе Комарно мужчина устроил погром в местной больнице - инцидент, случившийся около 8 утра, назвали "брутальным нападением".

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Львовского областного совета Юрий Холод. Он побил стекло в дверях здания, перевернул вазоны и нанес повреждения пациентам.

Агрессивный мужчина напал на здание медучреждения около 8 утра. По словам местных жителей, нападающим является житель села Тулиголово.

Информацию об инциденте правоохранители подтвердили "Львовскому порталу".

Представитель полиции Львовщины Светлана Добровольская отметила, что вызов поступил около 08:20, в больнице сообщили, что неизвестный в неадекватном состоянии выламывает входную дверь в медучреждение.

Прибывшие на место правоохранители задержали 30-летнего мужчину, которого доставили в специализированное медучреждение.

Он повредил дверь и разбил три фасадных окна больницы. Обращений граждан о нападении этого мужчины не поступало.

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