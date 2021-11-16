Во вторник, 16 ноября, во Львовской области в городе Комарно мужчина устроил погром в местной больнице - инцидент, случившийся около 8 утра, назвали "брутальным нападением".
Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Львовского областного совета Юрий Холод. Он побил стекло в дверях здания, перевернул вазоны и нанес повреждения пациентам.
Агрессивный мужчина напал на здание медучреждения около 8 утра. По словам местных жителей, нападающим является житель села Тулиголово.
Информацию об инциденте правоохранители подтвердили "Львовскому порталу".
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Представитель полиции Львовщины Светлана Добровольская отметила, что вызов поступил около 08:20, в больнице сообщили, что неизвестный в неадекватном состоянии выламывает входную дверь в медучреждение.
Прибывшие на место правоохранители задержали 30-летнего мужчину, которого доставили в специализированное медучреждение.
Он повредил дверь и разбил три фасадных окна больницы. Обращений граждан о нападении этого мужчины не поступало.
Напомним, что малолетки разгромили арендованный дом "ради хайпа".
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