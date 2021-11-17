В Днепропетровской области фельдшер скорой помощи сообщил в полицию о смерти 4-летнего ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как выяснили правоохранители, смерть ребенка наступила в результате серьезных травм. Девочку жестоко избил собственный отец неделю назад. За это время никто из родных к врачам не обратился. По словам фельдшера, тело ребенка было все покрыто синяками. Также врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

На место инцидента выехали правоохранители. Они пытались выяснить все детали трагического происшествия. Задержали подозреваемого по статье 208 УПК Украины.

Судебно-медицинская экспертиза доказала, что причиной смерти стало именно избиение. Сейчас следователи начали досудебное расследование по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть" Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В случае доказательства вины отца, ему грозит тюремное заключение сроком от семи до десяти лет.

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