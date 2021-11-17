В Черниговской области произошла очередная трагедия, приведшая к смерти ребенка.
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Как выяснили правоохранители, вчера, 16 ноября около 17.00, жительница Ични ехала на велосипеде с двумя малолетними детьми, которых забрала из детского сада.
Двигаясь по неосвещенной участком дороги женщина и дети упали с велосипеда. При этом 4-летняя девочка получила тяжкие телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи доставили ее в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, малышка умерла.
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство Прилуцкого районного отдела полиции для установления всех обстоятельств трагедии.
Сегодня стало известно о смерти еще одного 4-летнего ребенка. В Днепропетровской области отец жестко избил свою маленькую дочь. Через неделю ребенок умер. Как отметили врачи туловище и конечности ребенка были практически все покрыты синяками. Кроме того, у девочки диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.
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