В Черниговской области произошла очередная трагедия, приведшая к смерти ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черниговской области.

Как выяснили правоохранители, вчера, 16 ноября около 17.00, жительница Ични ехала на велосипеде с двумя малолетними детьми, которых забрала из детского сада.

Двигаясь по неосвещенной участком дороги женщина и дети упали с велосипеда. При этом 4-летняя девочка получила тяжкие телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи доставили ее в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, малышка умерла.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство Прилуцкого районного отдела полиции для установления всех обстоятельств трагедии.

Сегодня стало известно о смерти еще одного 4-летнего ребенка. В Днепропетровской области отец жестко избил свою маленькую дочь. Через неделю ребенок умер. Как отметили врачи туловище и конечности ребенка были практически все покрыты синяками. Кроме того, у девочки диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.

Напомним, в мусорном баке обнаружили страшную находку, подробности: "размотал полотенце, а там..."