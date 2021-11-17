17 ноября Возле села Бышев Червоноградского района Львовской области столкнулись школьный автобус и грузовик - в автобусе находились 12 несовершеннолетних учеников

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области. При этом отмечено, что много детей пострадали в результате аварии.

ДТП произошло в 8:30, когда автобус вез детей на обучение. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись школьный автобус, которым управлял 54-летний местный житель, и грузовик ДАФ под управлением 28-летнего жителя одного из сел Червоноградского района.

На момент ДТП в автобусе было 12 детей. 16-летнего парня госпитализировали. В ДТП пострадали еще 7 несовершеннолетних, их диагнозы устанавливаются.

Причины аварии устанавливают правоохранители. В полиции открыли производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Виновнику ДТП грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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