В Киевской области ищут пропавшего 22-летнего украинского бойца Виталия Кондратьева, который служил полгода тому назад на Донбассе.

Полиция и семья молодого человека ищут его уже девять месяцев. Как рассказала ТСН мать парня Елена, последний раз Виталия видели 6 марта 2021 года в городе Белая Церковь, где расположена его военная часть.

По словам женщины, выяснили, что в марте был приобретен билет на имя Виталия на поезд Киев-Мариуполь. Там живет его бывшая девушка. Но она утверждает, что с парнем разошлись еще в конце февраля и вообще не разговаривали с того времени. Оперативник предполагает, что, возможно, билет был приобретен не Виталием, чтобы сбить полицию со следа.

В полиции Киевщины говорят, что многие детали не могут разглашать в рамках следствия, там надеются и одновременно намекают — имеют небезосновательную надежду, что парень жив.

Виталий исчез при загадочных обстоятельствах в городе Белая Церковь 6 марта 2021 года. Его якобы выселили из военного общежития, и он со всеми вещами направился в неизвестном направлении.

Впоследствии его комбат сказал, что там в общежитии был какой-то конфликт, была выбита дверь, разбит унитаз, но подробности не разглашали, а чтобы замять это все дело, Виталия якобы попросили написать заявление на выселение по собственному желанию.

Мать Виталия Кондратьева просит всех, кому о нем известно, обращаться по телефонам: 068 777 0112 или 102.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

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