Прямо посреди дороги в Кривом Роге прохожие заметили маленького мальчика, который был без верхней одежды.

Об этом сообщает "Репортер. Кривой Рог".

Как сообщили правоохранители, 7-летний ребенок бегали по углу без верхней одежды. На это и обратили в первую очередь прохожие. Они согрели ребенка и вызвали медиков и полицейских.

Врачи скорой помощи доставили ребенка в больницу для дальнейшего обследования.

В то же время полицейские выясняли личность найденного мальчика. Как стало известно, ребенок 2013 года рождения находился дома вместе с бабушкой. Когда женщина легла спать, мальчик пошел прогуляться. Пропажу внука бабушка обнаружила через несколько часов, проснулась. Женщина начала самостоятельно искать ребенка. А потом уже обратилась в полицию за помощью. Именно там ей и сообщили, что ребенок находится в больнице.

К счастью, врачи не заметили никаких признаков ухудшения здоровья мальчика, несмотря на то, что он некоторое время провел на улице без верхней одежды.

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