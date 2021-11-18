Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие – на трассе Киев-Чоп, 18 ноября лоб в лоб столкнулись Skoda Octavia и Opel Astr.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Причиной трагической аварии послужило нарушение правил водителем машины марки Opel, совершившим манёвр и не уступившему Skoda Octavia, двигавшемуся в том же направлении.

Правоохранители предварительно установили, что водителем Skoda Octavia была 48-летняя жительница Ивано-Франковска. За рулем Opel находился 50-летний местный житель.

В результате аварии автомобили превратились в металлолом. 12-летняя пассажирка Opel скончалась на месте аварии. Водитель и еще одна пассажирка этой машины, 52-летняя жительница того же села, получили тяжелые травмы. Медики их госпитализировали.

Как сообщает издание ZAXID.NET, пострадавшие муж и жена, их доставили в больницу около 09:15 и сейчас за их жизни борются врачи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.286 УК Украины (нарушение ПДД, что повлекло смерть участника ДТП). Суд определит меру наказания для виновника, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

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